Три кандидата снялись с выборов в нижегородскую думу после регистрации

Выбыли после регистрации кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей Абакумов (округ № 24), кандидат от «Единой России» Кристина Закиева (округ № 25) и кандидат от «Новых людей» Антонина Марунина (округ № 15).
Всего на выборы выдвигались 242 кандидата от восьми партий и самовыдвиженцы. Регистрацию прошли 227 представителей шести партий, сейчас их осталось 224.
Семь человек утратили статус выдвинутого кандидата до попытки агрегироваться. Это оба представителя «Яблока» Иван Аверин (округ № 25) и Ян Кондратенко (№ 26), а также самовыдвиженцы Татьяна Власова (№ 31), Алла Клочкова (№ 26), Игорь Кузнецов (№ 39), Дмитрий Орлов (№ 9) и Александр Рузанов (№ 29),
Девяти кандидатам отказали в регистрации. Это самовыдвиженцы Дмитрий Ермолаев (№ 33) и Ринат Фехретдинов (№ 39), а также все кандидаты от партии «Родина»: Светлана Аверьянова (№ 31), Илья Афанасьев (№ 12), Анжела Багаева (№ 35), Арина Филякова (№ 2), Валерий Черемин (№ 20), Виктор Шамов (№ 13).
Продолжают участие в выборах кандидаты от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Партии пенсионеров» и «Новых людей».