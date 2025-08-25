Spiegel: в ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост главы ФРГ

По оценке издания, такой шаг, с одной стороны, лишал бы Германию важной позиции в ЕС, с другой — позволил бы христианским демократам войти в историю как партии, которая «подарила» бы стране первую женщину-канцлера (Ангела Меркель) и первую женщину-президента. В свою очередь для фон дер Ляйен пост главы государства стал бы достойным завершением политической карьеры, пишет журнал.
24 августа Мерц, выступая на дне открытых дверей, организованном правительством ФРГ, заявил, что считает возможным избрание женщины на пост президента.
Второй и последний срок полномочий действующего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера истекает в марте 2027 года. Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером.