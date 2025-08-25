Президент Польши наложил вето на законопроект о выплатах украинцам

Навроцкий подчеркнул, что Польша продолжит оказывать поддержку и предоставлять убежище украинским беженцам. Однако он отметил, что за последние три с половиной года обстоятельства кардинально поменялись, и необходимо вносить корректировки в законы.
«Все политические группы декларируют, что “800+” положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что “800+” положено только тем украинцам, которые работают», — цитируют Навроцкого «Ведомости».
Польский президент выдвинул альтернативный законопроект, предусматривающий предоставление социальных выплат и бесплатного медицинского обслуживания исключительно тем гражданам, которые легально работают в Польше и платят налоги в государственную казну.
После начала СВО Польша приняла миллионы украинских беженцев. Сейм утвердил для них льготный режим, включающий предоставление бесплатной медпомощи и ряд выплат, в том числе ежемесячное пособие на детей «800+» (800 злотых или более 200 долларов).