Президент Польши наложил вето на законопроект о выплатах украинцам

Польский лидер Кароль Навроцкий отклонил законопроект о социальных пособиях и бесплатной медицине для неработающих украинцев. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Навроцкий подчеркнул, что Польша продолжит оказывать поддержку и предоставлять убежище украинским беженцам. Однако он отметил, что за последние три с половиной года обстоятельства кардинально поменялись, и необходимо вносить корректировки в законы.

«Все политические группы декларируют, что “800+” положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что “800+” положено только тем украинцам, которые работают», — цитируют Навроцкого «Ведомости».

Польский президент выдвинул альтернативный законопроект, предусматривающий предоставление социальных выплат и бесплатного медицинского обслуживания исключительно тем гражданам, которые легально работают в Польше и платят налоги в государственную казну.

После начала СВО Польша приняла миллионы украинских беженцев. Сейм утвердил для них льготный режим, включающий предоставление бесплатной медпомощи и ряд выплат, в том числе ежемесячное пособие на детей «800+» (800 злотых или более 200 долларов).