В Узбекистане за вмешательство в деятельность ННО будут штрафовать

Осуществление деятельности без государственной регистрации ННО (за исключением религиозных организаций), а также их представительствами и филиалами влечет наложение штрафа в размере от 10 до 25 БРВ. Ранее штраф за данное правонарушение составлял от 15 до 30 БРВ.