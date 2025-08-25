В Узбекистане за вмешательство в деятельность ННО будут штрафовать

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане утвердили штрафы за вмешательство в работу негосударственных некоммерческих организаций. Это определено в законе за подписью президента, сообщает Минюст.
Документ вносит дополнения и изменения в некоторые законодательные акты, тем самым создавая необходимые условия для обеспечения эффективной деятельности ННО.
«Согласно внесенным дополнениям, незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов в деятельность негосударственных некоммерческих организаций влечет наложение штрафа в размере от 7 до 10 БРВ», — говорится в сообщении.
Базовая расчетная величина (БРВ) равна 412 тыс. сумов. Таким образом, сумма штрафа составит от 2 млн 884 тыс. сумов до 4 млн 120 тыс. сумов.
Осуществление деятельности без государственной регистрации ННО (за исключением религиозных организаций), а также их представительствами и филиалами влечет наложение штрафа в размере от 10 до 25 БРВ. Ранее штраф за данное правонарушение составлял от 15 до 30 БРВ.
Нерассмотренный итоговый документ, подготовленный субъектами общественного контроля в предусмотренных законодательством формах по результатам общественного контроля, или же нарушение сроков его рассмотрения без уважительных причин, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 БРВ.
Также закон определяет порядок сбора спонсорских пожертвований.
«Сбор спонсорских пожертвований осуществляется в интересах определенных получателей спонсорской помощи в течение заранее объявленного срока. Нарушение порядка сбора спонсорских пожертвований влечет наложение штрафа на граждан — в размере от 3 до 5 БРВ, на должностных лиц — от 5 до 7 БРВ», — говорится в сообщении.