Трамп отменит безналичный залог для арестованных в Вашингтоне

Президент США пообещал подписать указ, отменяющий безналичную выплату залога в Вашингтоне, округ Колумбия. Это станет, как отмечает Axios, последним шагом «к захвату правоохранительных органов столицы».

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, направленный на отмену безналичного залога в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает Axios.

Журналисты уточняют, что при безналичном залоге подозреваемому не нужно платить наличными, чтобы выйти из-под стражи до суда. Издание называет этот шаг последним «к захвату правоохранительных органов столицы».

Как пишет Axios со ссылкой на представителя Белого дома, в указе будет содержаться просьба к правоохранительным органам «работать над обеспечением» режима, когда арестованные взяты под стражу на федеральном, а не на местном уровне.

Вопрос о денежном залоге возник во время последней президентской кампании, когда Трамп пообещал ужесточить борьбу с преступностью и нацелился на безналичный залог — «практику, которую консерваторы давно отрицали, а либералы поддерживали». «Когда я буду переизбран, я расправлюсь с левыми юрисдикциями, которые отказываются преследовать опасных преступников», — пообещал Трамп перед выборами.

Безналичный залог в США (иногда называют cashless bail или non-cash bail) — это форма обеспечения явки обвиняемого в суд без внесения реальных денег. Традиционно в Соединенных Штатах применяется денежный залог (cash bail) — суд назначает сумму, которую обвиняемый или его родственники должны внести живыми деньгами, чтобы он вышел из-под стражи до суда. Если подсудимый не явится, залог отходит государству.

При безналичном залоге используются другие гарантии: личное поручительство или выплата, которую не нужно вносить сразу. Таким образом, безналичный залог снижает зависимость свободы человека от его финансовых возможностей.

Axios отмечает, что округ Колумбия в 1990-х годах в значительной степени отменил денежный залог, что сделало его одной из первых юрисдикций, принявших это решение. В соответствии с политикой округа, судья оценивает, следует ли освобождать обвиняемого из-под стражи, исходя из риска, что он не явится в суд.

Сторонники внесения денежного залога утверждают, что это финансово стимулирует обвиняемых являться в суд, а пребывание лишних правонарушителей на улицах представляет угрозу для других жителей. Критики денежного залога говорят, что такая практика несправедливо сказывается на людях с низким доходом, которые не могут позволить себе внести залог на месте.

11 августа Трамп объявил о размещении в Вашингтоне войск Национальной гвардии, округ было решено передать под прямое федеральное управление. Такие действия президент объяснил борьбой за безопасность и чистоту в городе.

«Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут», — пообещал он. Президент также говорил, что уровень преступности в Вашингтоне один из самых высоких в мире. И угрожал выселить подальше из столицы бездомных.

Наконец, Трамп заявил, что полиция Вашингтона теперь будет подчиняться напрямую генпрокурору и главе Минюста США Пэм Бонди, а ее офицерам разрешат «делать все, что, черт возьми, они захотят» в ответ на возможные провокации.

