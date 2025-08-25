Трамп отменит безналичный залог для арестованных в Вашингтоне

Axios отмечает, что округ Колумбия в 1990-х годах в значительной степени отменил денежный залог, что сделало его одной из первых юрисдикций, принявших это решение. В соответствии с политикой округа, судья оценивает, следует ли освобождать обвиняемого из-под стражи, исходя из риска, что он не явится в суд.