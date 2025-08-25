Politico указало на угрозу имиджу ЕС из-за торговой сделки с США

«Непростой задачей для Брюсселя станет демонстрация миру, что он не нарушал те самые правила международной торговли, которые сам же и помог создать. В конце концов, он годами читал Пекину, Вашингтону и Нью-Дели лекции о важности Всемирной торговой организации как арбитра в торговле, основанной на правилах», — говорится в материале.
Отмечается, что торговое соглашение между США и Евросоюзом (ЕС) рискует подорвать те самые принципы, которые Брюссель давно отстаивает в мире, который «все больше формируется под влиянием безграничной геополитической конфронтации».
«Основная проблема сделки заключается в том, что она противоречит основным принципам многосторонней торговой системы: взаимности и недискриминации», — добавляет Politico.
Уточняется, что оба торговых партнера должны предоставлять друг другу «примерно эквивалентные уступки», чего практически не подразумевает торговая сделка с США.
Обозреватель агентства Bloomberg Саймон Никсон 1 августа подчеркнул, что торговое соглашение между США и ЕС является крайне невыгодной сделкой для Брюсселя. Кроме того, эта договоренность разрушит любые оставшиеся надежды на снижение нетарифных барьеров, которые были столь давним источником трений. При этом представление о том, что Евросоюз — слабая сторона, ослабляет позиции Брюсселя и на будущих переговорах, отметил он.
США и Евросоюз 27 июля договорились о торговой сделке. Соглашение позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин, которые могли быть введены Вашингтоном. По итогам сделки Евросоюз остается с 15-процентными тарифами на большую часть своего экспорта, включая автомобили. Трамп подчеркнул, что такое соглашение «удовлетворяет обе стороны».
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, торговое соглашение между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы. Он отметил, что Европа планирует потратить $750 млрд на закупку американских энергоносителей, в частности сжиженного природного газа (СПГ) и ядерной энергетики, за счет «полного отвяза» закупки энергоносителей из России.