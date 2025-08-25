Politico указало на угрозу имиджу ЕС из-за торговой сделки с США

Обозреватель агентства Bloomberg Саймон Никсон 1 августа подчеркнул, что торговое соглашение между США и ЕС является крайне невыгодной сделкой для Брюсселя. Кроме того, эта договоренность разрушит любые оставшиеся надежды на снижение нетарифных барьеров, которые были столь давним источником трений. При этом представление о том, что Евросоюз — слабая сторона, ослабляет позиции Брюсселя и на будущих переговорах, отметил он.