Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сказал он.
Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Президент РФ Владимир Путин 22 августа присвоил Игорю Краснову звание заслуженного юриста РФ «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».
Краснов занимает должность генерального прокурора РФ с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку. 22 января 2025 года Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также отмечен Почетной грамотой президента РФ.