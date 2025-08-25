Ричмонд
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

Источник: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сказал он.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа присвоил Игорю Краснову звание заслуженного юриста РФ «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

Краснов занимает должность генерального прокурора РФ с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку. 22 января 2025 года Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также отмечен Почетной грамотой президента РФ.

