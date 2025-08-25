МИД КНР: Китай не станет отправлять свой миротворческий контингент на Украину

«Мы не говорим о гарантиях безопасности до тех пор, пока конфликт не завершится. И, разумеется, россияне будут частью разговора о том, как этот конфликт завершить. Так что, конечно, у них будет в этом какая-то доля участия», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга.