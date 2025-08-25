О рекордной ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане доложили президенту

Акмарал Альназарова сообщила, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни впервые достигла 75,4 года, что выше среднего глобального уровня. За первое полугодие нынешнего года общая смертность снизилась на 3%. Показатели материнской и младенческой смертности в 2024 году достигли исторического минимума и продолжают снижаться.