Пришло поручение от Минцифры. Петербургские чиновники уходят в мессенджер Mах

Как заявила глава комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова, Петербург первым из регионов начал работать с мессенджером Мах, интегрируя в него службы 112 и 122.
«В рамках внедрения мессенджера Max пришло поручение от Минцифры в органах власти перевести все чаты, которые в иностранных мессенджерах, тоже на этот мессенджер», — рассказала она, добавив, что весь функционал чат-ботов тоже будет там доступен.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в перечень программ, обязательных для предустановки на электронные устройства, войдут мессенджер Max и отечественный магазин приложений RuStore.
Петербургские чиновники уже начали переводить коммуникации в национальный мессенджер. Кроме того, Max согласовал с ФСБ условия безопасности для доступа к «Госуслугам».