Полковник Ходаренок: ракеты ERAM существенно повысят боевые возможности ВСУ

В том году конкретные тактико-технические характеристики в RFP еще не уточнялись, однако в качестве минимальных требований указывалось — оружие класса 500 фунтов (227 кг), «способное к осколочно-фугасному действию и ограниченному проникновению», а также применяться с различными вариантами взрывателей. Что касается веса, то тут речь, безусловно, идет о боевой части, поскольку с 500 фунтами на дальность стрельбы свыше 400 км никак не выйдешь.