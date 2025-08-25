Эксперт раскрыл повестку новой встречи чиновников США и Украины

По мнению собеседника «Ленты.ру», высокопоставленные чиновники из Вашингтона будут лоббировать «установки Трампа», которые он озвучил после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Тимофеев уточнил, что целью американской делегации станет реализация итогов саммита в Анкоридже, чтобы они не остались «набором благих пожеланий».
Эксперт предположил, что представители Белого дома вместе с украинской командой будут обсуждать варианты гарантий безопасности и перспективы встречи российского и украинского президентов.
Политолог не исключил, что США могут оказывать давление на визави из Киева, особенно в вопросах, касающихся уступки территорий. Тимофеев напомнил, что украинские власти отвергли предложения Вашингтона, в том числе связанные с разменом регионов, но позиция Киева в настоящий момент является слабой, поэтому американцы, возможно, не будут брать во внимание пожелания Украины. Представители США способны на прессинг, чтобы достичь проведения двухсторонних переговоров между президентами конфликтующих сторон.
«Понятно, что российская сторона вряд ли пойдет на встречу на высшем уровне, если не будет устраивающего Москву проекта документов. Просто так встречаться, поговорить никто не хочет», — отметил политолог.
Напомним, о встрече чиновников США и Украины рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что переговоры пройдут в конце недели. Темой диалога станет мирное урегулирование украинского кризиса. 25 августа в Киеве принимают спецпредставителя Белого дома Кита Келлога. В программу его визита включена встреча с Владимиром Зеленским.