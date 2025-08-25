Эксперт раскрыл повестку новой встречи чиновников США и Украины

Политолог не исключил, что США могут оказывать давление на визави из Киева, особенно в вопросах, касающихся уступки территорий. Тимофеев напомнил, что украинские власти отвергли предложения Вашингтона, в том числе связанные с разменом регионов, но позиция Киева в настоящий момент является слабой, поэтому американцы, возможно, не будут брать во внимание пожелания Украины. Представители США способны на прессинг, чтобы достичь проведения двухсторонних переговоров между президентами конфликтующих сторон.