Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань с рабочим визитом

В рамках визита Николаев примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме-2025, торжественное открытие которого состоится завтра в «Казань Экспо». Кроме того, под его председательством пройдет заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика», где будут рассмотрены вопросы поддержки нефтедобывающей отрасли.