В правительстве Самарской области отменили оперативное совещание

Заявление главы региона прозвучало сразу после возвращения из отпуска областного премьера Михаила Смирнова, о вероятной отставке которого «Ъ» сообщал еще в конце июля. По данным источников, господин Смирнов якобы «не сработался» с губернатором. При этом сам глава правительства уходить в отставку явно не собирается: 18 и 25 августа он опубликовал в своем Telegram-канале посты, посвященные рабочим вопросам. Правда, на совещании с губернатором, где было объявлено о предстоящем роспуске кабмина, премьер отсутствовал.