Судьбоносное заседание екатеринбургской думы отменили

Екатеринбургские депутаты не станут собираться на внеочередное заседание.

Заседание городской думы Екатеринбурга, на котором должны были внести изменения в Устав города и назначить второго первого заместителя мэра, отменили. Соответствующий документ за подписью председателя ЕГД Анны Гурарий есть в распоряжении ЕАН.

В документе сообщается: «Признать утратившим силу постановление председателя Екатеринбургской городской думы от 22 августа 2025 года № 57 “О созыве внеочередного заседания Екатеринбургской городской думы”. О причинах такого решения в постановлении не написано.

Планировалось, что внеочередное заседание пройдет 26 августа. По данным ЕАН, дело вовсе не в кворуме. «Это политическое решение», — сообщил источник издания в правительстве Свердловской области.

С высокой долей вероятности, вопрос будет обсуждаться на первом плановом заседании думы во время осенней сессии, 23 сентября.

Напомним, на должность второго первого заммэра рассматривается вице-мэр города Рустам Галямов. Сейчас в администрации всего один первый заместитель — Игорь Сутягин. Галямова также называют возможным преемником главы Екатеринбурга Алексея Орлова.