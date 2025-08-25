Ричмонд
Специальные учения войск связи начались в белорусской армии

Военные проводят тренировки по все стране на полигонах, участках местности и стационарных объектах.

Источник: Владимир Блинов, "Ваяр"

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил стартовало в Беларуси 25 августа и продлится по 29 августа, сообщили в пресс-службе Министерство обороны республики.

Уточняется, что оно проходит под руководством начальника связи ВС — начальника управления связи Генштаба Вадима Романива.

Целью учения является поддержание уровня боевой готовности и способности системы и войск связи, которые обеспечивают эффективное управление войсками.

«Особенности учения — задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси в интересах функционирования системы связи Вооруженных Сил и отработка новых форм и способов применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА», — говорится в сообщении.

Мероприятия учений пройдут на полигонах, участках местности и стационарных объектах по всей территории Беларуси. На завершающем этапе будет в полном объеме развернута система связи в интересах проведения ССУ «Запад-2025».

В Минобороны подчеркнули, что маневры проводятся согласно плану подготовки белорусской армии на 2025-й учебный год.