Специальные учения войск связи начались в белорусской армии

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил стартовало в Беларуси 25 августа и продлится по 29 августа, сообщили в пресс-службе Министерство обороны республики.
Уточняется, что оно проходит под руководством начальника связи ВС — начальника управления связи Генштаба Вадима Романива.
Целью учения является поддержание уровня боевой готовности и способности системы и войск связи, которые обеспечивают эффективное управление войсками.
«Особенности учения — задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси в интересах функционирования системы связи Вооруженных Сил и отработка новых форм и способов применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА», — говорится в сообщении.
Мероприятия учений пройдут на полигонах, участках местности и стационарных объектах по всей территории Беларуси. На завершающем этапе будет в полном объеме развернута система связи в интересах проведения ССУ «Запад-2025».
В Минобороны подчеркнули, что маневры проводятся согласно плану подготовки белорусской армии на 2025-й учебный год.