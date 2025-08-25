Марат Хуснуллин и Сергей Чемезов стали почетными гражданами Казани

Марат Хуснуллин был удостоен этого звания еще в 2024 году «за выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие Казани и Татарстана», однако тогда он не смог присутствовать на церемонии из-за рабочих задач. «Сегодня у меня очень волнительный день. Я тронут вниманием и рад, что получил это звание именно здесь, где родился, учился и вырос», — заявил он.