Марат Хуснуллин и Сергей Чемезов стали почетными гражданами Казани

Церемония прошла в Казанской ратуше.
Марат Хуснуллин был удостоен этого звания еще в 2024 году «за выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие Казани и Татарстана», однако тогда он не смог присутствовать на церемонии из-за рабочих задач. «Сегодня у меня очень волнительный день. Я тронут вниманием и рад, что получил это звание именно здесь, где родился, учился и вырос», — заявил он.
Звание почетного гражданина также получил Сергей Чемезов. «Любая награда — это не только почет, но и ответственность», — отметил глава «Ростеха».
Кроме того, звание почетного гражданина Казани получил депутат Госдумы Ирек Богуславский. Всего по итогам церемонии отмечены 34 человека.
Звание «Почетный гражданин Казани» учреждено в 2005 году и присуждается за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене».