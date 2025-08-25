В Госдуме заявили, что Санду лишает жителей Молдавии права голоса

Она отметила, что подконтрольный власти ЦИК Молдовы утвердил всего два избирательных участка в России — стране, где живёт несколько сотен тысяч граждан Молдовы. Также, по ее словам, в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч граждан Молдовы, Санду откроет всего 12 участков, что почти втрое меньше, чем на прошлых президентских выборах 2024 года, когда их было 30. «Причем все участки будут именно на правом берегу Днестра — подальше от приднестровцев», — уточнила политик.