В Совфеде ответили на планы ЕС тратить замороженные активы РФ

«Это воровство, как мы уже не раз говорили, и президент наш говорил», — уточнил Джабаров. Он добавил, что в случае использования российских средств европейские политики должны помнить, что активы стран Европы есть в России, поэтому Москва может дать зеркальный ответ и также начать использовать доходы от них.