Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде ответили на планы ЕС тратить замороженные активы РФ

Если страны Евросоюза используют доходы от заблокированных российских активов, то это квалифицируется как воровство. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Комментарий по поводу планов ЕС расходовать российские деньги сенатор дал «Ленте.ру» после того, как стало известно о намерениях европейских лидеров задействовать средства РФ в своих интересах.

«Это воровство, как мы уже не раз говорили, и президент наш говорил», — уточнил Джабаров. Он добавил, что в случае использования российских средств европейские политики должны помнить, что активы стран Европы есть в России, поэтому Москва может дать зеркальный ответ и также начать использовать доходы от них.

Напомним, в странах ЕС размещены российские суверенные активы на €200 млрд. По данным Еврокомиссии, на которые ссылается газета Welt am Sonntag, Евросоюз с января по август 2025 года направил Киеву €10,1 млрд от доходов замороженных активов Центробанка РФ. Ряд политиков Евросоюза выступают за предоставление Украине всех «замороженных» денег России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше