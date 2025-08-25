В Совфеде ответили на планы ЕС тратить замороженные активы РФ

«Это воровство, как мы уже не раз говорили, и президент наш говорил», — уточнил Джабаров. Он добавил, что в случае использования российских средств европейские политики должны помнить, что активы стран Европы есть в России, поэтому Москва может дать зеркальный ответ и также начать использовать доходы от них.
Напомним, в странах ЕС размещены российские суверенные активы на €200 млрд. По данным Еврокомиссии, на которые ссылается газета Welt am Sonntag, Евросоюз с января по август 2025 года направил Киеву €10,1 млрд от доходов замороженных активов Центробанка РФ. Ряд политиков Евросоюза выступают за предоставление Украине всех «замороженных» денег России.