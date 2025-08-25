Захарова назвала удары по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом

«Подобная деятельность квалифицируется в международном праве, в национальном праве многих государств, в международном праве в целом как террористическая. Это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства», — заявила она.
По словам Захаровой, любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более по энергетическим объектам, должны вызывать негативную реакцию и сопровождаться призывами к прекращению подобной деятельности. Представитель МИДа подчеркнула противозаконность таких действий.
Захарова также обратила внимание на отсутствие должной реакции со стороны Запада на произошедшее. По ее словам, это говорит «либо об их безумии, либо об их абсолютной антиправовой направленности».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 августа сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после украинской атаки на его инфраструктуру, находящуюся на территории России. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» в связи с ударами Украины по нефтепроводу.