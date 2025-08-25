Захарова назвала удары по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 августа сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после украинской атаки на его инфраструктуру, находящуюся на территории России. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» в связи с ударами Украины по нефтепроводу.