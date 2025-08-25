Навроцкий наложил вето на закон о выплатах для неработающих украинцев в Польше

«Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что “800+” [злотых] положено только тем гражданам, которые работают». Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал Навроцкий (цитата по РИА Новости.).