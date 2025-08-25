В Тирасполе пройдет военный парад

ТИРАСПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Военный парад состоится 2 сентября в Тирасполе во время празднования 35-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
«После продолжительного, обоснованного обстоятельствами, перерыва 2 сентября 2025 года на главной тираспольской площади состоится военный парад», — говорится в сообщении.
До этого военный парад в Тирасполе проводился в 2021 году.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. Второго сентября 1990 года на Втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней было принято решение о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.