Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма

По его словам, за первый квартал 2025 года, согласно официальным данным Росстата, было более 135 тысяч туристов. «Это организованные туристы, рост уже 6%. Это хороший знак», — сказал Чернышенко. Он отметил, что в России туристический поток растет стабильно, с 2021 года он увеличивается примерно на 10% в год, и президент России поставил очень амбициозные задачи — удвоение туристического потока.