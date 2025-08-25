Трамп решил наказывать за сожжение американского флага

О намерении Трампа подписать указ о судебном преследовании за действия, включающие сожжение американского флага, на прошлой неделе сообщил телеканал NewsNation. Его источники пояснили, что документ не означает, что за сожжение флага введут уголовную ответственность, однако предпишет генпрокурору рассмотреть такие случаи и определить, могут ли быть предъявлены обвинения в соответствии с существующими законами, такими как нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство или потенциальные экологические нарушения.