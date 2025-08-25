Трамп решил наказывать за сожжение американского флага

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о наказании за осквернение американского флага, в том числе его сожжение, в соответствии с которым совершившим это будет грозить судебное преследование, сообщает Reuters со ссылкой на информационный бюллетень.
«Американский флаг — самый священный и почитаемый символ Соединенных Штатов Америки, и его осквернение по своей сути является оскорбительным и провокационным. Это проявление неуважения и враждебности по отношению к нашей стране», — сказано в бюллетене.
Исполнительный указ предписывает генпрокурору (эту должность занимает Пэм Бонди) преследовать в судебном порядке тех, кто нарушил закон «таким образом, который включает в себя осквернение флага» и проводить разбирательства, чтобы прояснить, в какой мере эти действия защищены Первой поправкой Конституции США.
В 1989 году Верховный суд США постановил, что сожжение американского флага в знак политического протеста защищено Первой поправкой. Она гарантирует, в частности, свободу слова.
Также указ предписывает генпрокурору передавать дела об осквернении флага, которые нарушают законы штата и местное законодательство, в соответствующие местные законы власти..
Кроме того, согласно документу, иностранным гражданам будут аннулировать или отказывать в выдаче виз и других разрешений на иммиграцию или льгот, предоставляемых негражданам, «везде, где было установлено, что осквернение флага иностранными гражданами позволяет использовать эти средства правовой защиты в соответствии с применимым законодательством».
«Американский флаг является самым священным и почитаемым символом Соединенных Штатов Америки, и его осквернение является уникальным и по своей сути оскорбительным и провокационным. Это заявление о презрении и враждебности по отношению к нашей нации, а также акт, используемый группами иностранных граждан с целью запугивания и угрозы насилия в отношении американцев», — говорится информационном бюллетене об указе.
Трамп неоднократно высказывался за введение уголовного наказания за сожжение американского флага. В частности, на фоне протестов против антимигрантской политики в Лос-Анджелесе в июне, где в том числе были случаи сожжения флага США, президент заявил о необходимости принятия закона, согласно которому за такие действия будут сажать в тюрьму на год.
О намерении Трампа подписать указ о судебном преследовании за действия, включающие сожжение американского флага, на прошлой неделе сообщил телеканал NewsNation. Его источники пояснили, что документ не означает, что за сожжение флага введут уголовную ответственность, однако предпишет генпрокурору рассмотреть такие случаи и определить, могут ли быть предъявлены обвинения в соответствии с существующими законами, такими как нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство или потенциальные экологические нарушения.