Politico назвало пять потенциальных войн в перспективе пяти лет

Китай может быть вовлечен сразу в два потенциальных конфликта. Сценарий с Тайванем, полагают авторы, станет переломом для международной системы и серьезным испытанием американских гарантий союзникам. Второй возможный очаг — пограничный конфликт с Индией, уходящий корнями в колониальную эпоху. Здесь сохраняется потенциал опасной эскалации из-за отсутствия механизмов сдерживания и взаимного недоверия.