О новых возможностях Украины по нанесению ударов вглубь России с помощью дальнобойной ракеты сообщило издание Defense Express со ссылкой на государственный канал «Оружие». Последний опубликовал видео полета «Длинного Нептуна» к цели. Авторы ролика указали только название нового оружия и его дальность. Остальные характеристики ракеты держатся в секрете, пишет RTVI.
Военные эксперты после просмотра видео предполагают, что украинские конструкторы модифицировали для ударов по наземным объектам ракету «Нептун», изначально предназначенную для атак по морским целям. Вес ее боевой части достигает 150 кг, а дальность не превышает 300 км. Она была создана на базе советской ракеты Х-35. Длина ракеты «Длинный Нептун» выросла на 1,5 метра — до 6 метров, диаметр увеличили на 12 см. В телеграм-канале «Военный осведомитель» такое решение разработчиков объясняют прибавкой в массе топлива.
О «Длинном Нептуне» ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2025 года он объявил, что новая ракета уже прошла испытания и даже апробирована на практике. Он уточнил, что дальность ракеты достигает 1 тыс. км.
О разработках и испытаниях собственной дальнобойной ракеты в 2019 году говорил Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который тогда занимал пост президента страны. Глава государства сообщал о том, что украинские конструкторы создали высокоточную крылатую ракету, которая поражает цели на расстоянии более 1 тыс. км.
18 августа глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль отчитался о запуске в производство ракет «Фламинго». Ранее заявлялось, что ракета способна атаковать цели на расстоянии свыше 3 тыс. км, а вес ее боевой части превышает 1 тонну. Владимир Зеленский позже уточнил, что массовое производство «Фламинго» стартует в конце 2025 года.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Журавлев заверил, что завод по выпуску новых украинских ракет будет ликвидирован. Ранее ВС РФ уничтожили цеха по выпуску баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» на Украине.