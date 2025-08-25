Что известно о новой украинской ракете «Длинный Нептун»

Военные эксперты после просмотра видео предполагают, что украинские конструкторы модифицировали для ударов по наземным объектам ракету «Нептун», изначально предназначенную для атак по морским целям. Вес ее боевой части достигает 150 кг, а дальность не превышает 300 км. Она была создана на базе советской ракеты Х-35. Длина ракеты «Длинный Нептун» выросла на 1,5 метра — до 6 метров, диаметр увеличили на 12 см. В телеграм-канале «Военный осведомитель» такое решение разработчиков объясняют прибавкой в массе топлива.