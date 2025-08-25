В одном из микрорайонов Минска отключили горячую воду: когда вернут?

Речь идет о микрорайоне Уручье. Отключение горячей воды связано с ремонтными работами для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период. Горячая вода отсутствует с 9.00 до 21.00 по следующим адресам: ул. Острошицкая, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 21, 23; ул. Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; ул. Ложинская, 4, 5, 7, 9, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Гинтовта, 3, 4, 5, 5 а, б, в, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50; пр. Независимости, 177, 179, 181, 183, 185, 191а, б, ж, е, и; ул. Шафаранянская, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 18; ул. Уручская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17. Также затронет ряд адресов в Минском районе: ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7а/1, 15, 15а, 15 В, 15 г, 17, 19; ул. Подгорная, 19а/1, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 21 В, 23 г, 67; ул. Михайлашева, 1, 5.