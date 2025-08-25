Санду готова на все ради сохранения власти, считает Боля

«Партия “Действие и солидарность” и Майя Санду готовы идти до конца, чтобы сохранить власть. Для них не важны законы, правила демократической игры или права граждан. Их интересуют только кресла и привилегии. И об этом нам всем следует помнить. Будем откровенны: это не первый случай, когда они пытаются перевернуть результаты с ног на голову», — написал Боля в своем Telegram-канале.