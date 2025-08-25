Санду готова на все ради сохранения власти, считает Боля

КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Молдавская правящая партия «Действие и солидарность» и президент страны Майя Санду готовы на все ради сохранения власти, поэтому попытаются повлиять на результаты парламентских выборов в республике, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Партия “Действие и солидарность” и Майя Санду готовы идти до конца, чтобы сохранить власть. Для них не важны законы, правила демократической игры или права граждан. Их интересуют только кресла и привилегии. И об этом нам всем следует помнить. Будем откровенны: это не первый случай, когда они пытаются перевернуть результаты с ног на голову», — написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане Молдавии должны мобилизоваться. Боля утверждает, что власти не смогут фальсифицировать «волю миллионов людей», если участие в голосовании окажется действительно массовым.
«ПДС располагает целым арсеналом: они контролируют государственные институты, обладают огромными административными ресурсами, манипулируют прессой, а также управляют процессом голосования диаспоры на участках за рубежом. Знаете, что еще интересно? Когда в Молдавии закрываются избирательные участки, на Западе голосование продолжается еще много часов. Именно в этот период нередко происходят “исправления” и “чудеса” в пользу ПДС. Поэтому я призываю вас сегодня: не подыгрывайте им», — призвал Боля.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.