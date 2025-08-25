Трамп заявил, что его в шутку называют «президентом Европы»

Говоря о состоявшейся на прошлой неделе встрече в Белом доме с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, главы Еврокомиссии, генсека НАТО, а также Владимира Зеленского, Трамп отметил: «Никогда не было такого, чтобы здесь были представлены более семи стран. На самом деле 28 [стран]. По сути, в тот день здесь были представлены 35, 38 [стран]».