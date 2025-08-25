Минобороны РФ наградило деятелей культуры Башкирии

Здесь состоялся вечер-посвящение Героям России «Наши маяки». Концерт стал данью памяти героям прошлого и настоящего. В числе почетных гостей были участники СВО.
Начальник отдела культурных программ департамента культуры Минобороны РФ Ольга Фаллер вручила награды деятелям культуры Башкирии за личный вклад и популяризацию культуры в Вооруженных силах РФ и укрепление межрегиональных культурных связей.
Знаком отличия Департамента культуры Министерства обороны РФ «За заслуги» награждены первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина, директор Государственного академического симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин, директор Башкгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Алмаз Саетов, и.о. ректора Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Ильмар Альмухаметов, и.о. директора ГКЗ «Башкортостан» Людмила Чечкина и и. о. директора директора Сибайского концертно-театрального объединения Юнир Калимуллин.
Благодарственными письмами департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации награждены народный поэт Башкортостана Лариса Абдуллина, директор Нацбиблиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Айгуль Аминева, главный режиссер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Рустем Хакимов, коллектив группы «Дервиш-хан» (руководитель Альберт Габбасов), коллектив группы «Павильон» (руководитель Илья Устинов (Столетов), художник Александр Скорняков, главный специалист Башдрамтеатра имени Мажита Гафури Руслан Юлтаев, кинорежиссер киностудии «Башкортостан» Радик Кильмаматов, писатели Мунир Кунафин, Миляуша Хабилова, поэт Александр Хватков, художник Хатип Фазылов, поэт Алексей Терехов, переводчик художественных и технических текстов Светлана Чураева, художники Амир Мазитов, Артем Новоселов, Раушания Бадретдинова, режиссер, артист драмы Салаватского башкирского драматического театра Рафаэль Гайнуллин, режиссер-постановщик, артист драмы Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Альфинура Газимова, руководитель студии «Муха» Артур Абдрахманов, режиссер студии «Муха», художник-аниматор Дамир Мухаметьяров, автор-исполнитель, певица и композитор Олеся Спиридонова, драматург, сценарист и писатель Гульнара Янышева.