США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

«Мы не платим Украине никаких денег … Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону — ред.) до 5%», — сказал Трамп журналистам.
