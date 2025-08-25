Трамп раскрыл, как обстоят дела с обсуждением гарантий безопасности Украине: подробнее

На данный момент Соединенные Штаты не вели обсуждений по поводу конкретных мер или предложений в рамках гарантий безопасности для Украины. В ближайшем будущем Вашингтон рассмотрит предложения европейских лидеров по этому вопросу. Такое заявление сделал американский глава Дональд Трамп во время пресс-конференции.
Так, 25 августа в Белом доме президент США пообщался с зарубежными журналистами на тему украинского кризиса. Там он поделился своим мнением о событиях, происходящие сейчас в зоне боевых действий.
«Европа предоставит им значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в качестве резервной поддержки», — сообщил СМИ Трамп.
Ранее в США обозначили три ключевых требования для предоставления Украине гарантий безопасности. В частности, от Киева ожидают согласия на нейтральный статус, отсутствие иностранных военных на своей территории и отказ от вступления в любые военные блоки.