Трамп раскрыл, как обстоят дела с обсуждением гарантий безопасности Украине: подробнее

На данный момент Соединенные Штаты не вели обсуждений по поводу конкретных мер или предложений в рамках гарантий безопасности для Украины. В ближайшем будущем Вашингтон рассмотрит предложения европейских лидеров по этому вопросу. Такое заявление сделал американский глава Дональд Трамп во время пресс-конференции.