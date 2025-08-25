Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Об этом он высказался в понедельник, 25 августа.
Европа должна, по словам американского лидера, предоставить значительные гарантии безопасности Киеву.
По мнению Трампа, США нужно только оказывать поддержку в этом направлении.
Также глава Белого дома назвал противостояние Украины с Россией «конфликтом личностей». Он заявил, что это тоже собирается остановить.
Ранее американский сенатор-республиканец и ярый русофоб Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп якобы готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.
