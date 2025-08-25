Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал неожиданное заявление о помощи США Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Об этом он высказался в понедельник, 25 августа.

Европа должна, по словам американского лидера, предоставить значительные гарантии безопасности Киеву.

По мнению Трампа, США нужно только оказывать поддержку в этом направлении.

Также глава Белого дома назвал противостояние Украины с Россией «конфликтом личностей». Он заявил, что это тоже собирается остановить.

Ранее американский сенатор-республиканец и ярый русофоб Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп якобы готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше