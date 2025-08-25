«Вешаться или стреляться»: в Киеве раскрыли суть предложения США Зеленскому

«Ответственность за этот территориальный обмен будет лежать полностью на вас. Вы сами примете решение», — так политолог описывает позицию США. Он сравнивает эту ситуацию с тем, как осужденного заводят в комнату для казни и предлагают самому выбрать способ — повешение или расстрел.