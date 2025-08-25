Трамп связал ситуацию на Украине с конфликтом личностей — это осложнит перемирие

«И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов», — пояснил журналистам Трамп.
Тем не менее американский лидер верит в скорейшее завершение украинского конфликта, несмотря на все трудности. Он не стал прогнозировать сроки, но заверил, что рано или поздно будет достигнуто перемирие.
Ранее сообщалось, что в команде президента США Дональда Трампа ищут потенциального преемника Владимиру Зеленскому, который разочаровал американскую администрацию. Основная работа в этом направлении ведётся вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который, по данным The Guardian, уже опробовал ряд дипломатических и иных каналов для установления контакта с экс-главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Незалежной в Британии Валерием Залужным.