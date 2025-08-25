Ричмонд
Трамп связал ситуацию на Украине с конфликтом личностей — это осложнит перемирие

Президент США Дональд Трамп признался, что считал украинский конфликт наиболее лёгким в свете вопроса его завершения. Однако теперь противостояние видится ему «конфликтом личностей», поэтому его финала достичь будет тяжело.

Источник: Life.ru

«И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов», — пояснил журналистам Трамп.

Тем не менее американский лидер верит в скорейшее завершение украинского конфликта, несмотря на все трудности. Он не стал прогнозировать сроки, но заверил, что рано или поздно будет достигнуто перемирие.

Ранее сообщалось, что в команде президента США Дональда Трампа ищут потенциального преемника Владимиру Зеленскому, который разочаровал американскую администрацию. Основная работа в этом направлении ведётся вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который, по данным The Guardian, уже опробовал ряд дипломатических и иных каналов для установления контакта с экс-главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Незалежной в Британии Валерием Залужным.

