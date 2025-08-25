Трамп: США больше не хотят тратить денег на Украину

«Мы не платим Украине никаких денег … Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаём оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», — сказал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп высказался на тему гарантий безопасности для Украины, приемлемых для завершения конфликта. По словам президента США эти положения ещё не определены, но по его словам большую часть обязательств возьмёт на себя Европа, хотя и Вашингтон не останется в стороне.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше