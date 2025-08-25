Трамп: США больше не хотят тратить денег на Украину

Ранее Дональд Трамп высказался на тему гарантий безопасности для Украины, приемлемых для завершения конфликта. По словам президента США эти положения ещё не определены, но по его словам большую часть обязательств возьмёт на себя Европа, хотя и Вашингтон не останется в стороне.