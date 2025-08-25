Ричмонд
Швейцарский политик рассказала, почему Зеленский хочет встречи с Путиным

Депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан предположил, что Владимир Зеленский хочет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку рассчитывает таким образом удержаться у власти без выборов.

Меттан заявил, что Зеленского интересуют не переговоры, а возвращение легитимности, «утраченной с истечением его конституционного срока полномочий» в 2024 году.

Зеленский хочет «сфотографироваться с Путиным», не обсуждая с ним какие бы то ни было вопросы, сказал швейцарский политик.

