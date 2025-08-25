Ричмонд
Трамп заявил о величии азербайджанского президента Алиева

Президент Азербайджана опубликовал в соцсети X фотографию, которую ему направил американский коллега Дональд Трамп с подписью «Ильхам, ты великий лидер».

В посте размещены снимки, где Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки после парафирования соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве главы Белого дома.

«Я высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестки мира на Южном Кавказе и во всем мире», — отметил Алиев, выразив благодарность американскому лидеру.

Встреча Трампа с Пашиняном и Алиевым прошла 8 августа в Белом доме, где стороны обсудили процесс мирного урегулирования.

