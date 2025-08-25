Трамп прислал Алиеву совместные фотографии с подписью

Президент США Дональд Трамп прислал главе Азербайджана Ильхаму Алиеву совместные фото, сопроводив их хвалебной подписью в адрес коллеги. Об этом рассказал лидер закавказского государства в социальных сетях.
Как видно в публикации, Трамп отправил сразу две фотографии. На них он сам, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают руки после подписания парафированного соглашения между Баку и Ереваном. Снимки американский политик сопроводил фразой «Ильхам, ты великий лидер».
В ответ на это сам Алиев поблагодарил Трампа. Он подчеркнул, что высоко ценит посредничество США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Тем временем сам Трамп успел пообщаться с журналистами в Белом доме и сделать ряд заявлений. В частности, он затронул тему конфликта на Украине. И подчеркнул, что рассчитывал на простое и быстрое урегулирование. Однако все сложилось совершенно иначе.