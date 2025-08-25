Трамп прислал Алиеву совместные фотографии с подписью

Тем временем сам Трамп успел пообщаться с журналистами в Белом доме и сделать ряд заявлений. В частности, он затронул тему конфликта на Украине. И подчеркнул, что рассчитывал на простое и быстрое урегулирование. Однако все сложилось совершенно иначе.