«Спасибо за мир, теперь давайте оружие»: Зеленский выкатил требования Келлогу

За теплыми рукопожатиями и благодарностями в адрес президента США Дональда Трампа скрывался предельно четкий и жесткий посыл: для достижения «реального мира» Украине нужны не только переговоры, но и новые крупные поставки американского оружия. Именно это стало лейтмотивом встречи Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.
Хотя официальное сообщение в Телеграм-канале Зеленского начинается с благодарностей за стремление Трампа к миру, главная интрига кроется в конкретных военных требованиях, которые озвучил Зеленский. Он заявил, что сейчас на столе лежат «две сильные возможности», способные кардинально изменить ситуацию. Речь идет о заключении нового соглашения о покупке американского оружия и отдельной сделке по дронам, которая может «значительно укрепить наши арсеналы».
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров, чтобы «решить ключевые вещи», но для этого «нужна такая же готовность в Москве». Сделки по оружию и дронам, очевидно, рассматриваются как главный аргумент, способный «повлиять на россиян и заставить их пойти на реальные переговоры».
Кроме прямых закупок, обсуждался и механизм PURL — инструмент, позволяющий закупать американское оборудование за деньги стран-партнеров. По словам Зеленского, сейчас ведется активная работа по привлечению в эту схему новых государств.
