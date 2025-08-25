«Спасибо за мир, теперь давайте оружие»: Зеленский выкатил требования Келлогу

Хотя официальное сообщение в Телеграм-канале Зеленского начинается с благодарностей за стремление Трампа к миру, главная интрига кроется в конкретных военных требованиях, которые озвучил Зеленский. Он заявил, что сейчас на столе лежат «две сильные возможности», способные кардинально изменить ситуацию. Речь идет о заключении нового соглашения о покупке американского оружия и отдельной сделке по дронам, которая может «значительно укрепить наши арсеналы».