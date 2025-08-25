Трамп заявил, что разговаривал с Путиным после 18 августа

Президент США Дональд Трамп сказал, что общался с президентом России Владимиром Путиным после 18 августа, когда между российским и американским лидером состоялся телефонный разговор.
Путин и Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.
