Трамп: Визит Путина на Аляску свидетельствует о настрое на урегулирование

Визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о его стремлении к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава США Дональд Трамп. Он прокомментировал значение состоявшейся встречи на Аляске, оценив готовность российского лидера к диалогу. Американский президент подчеркнул важность этого шага для поиска путей урегулирования текущей ситуации.

Источник: Life.ru

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьёзным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта. — Прим. Life.ru). Для него было непросто прибыть на Аляску», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп объявил о подготовке встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позже он подтвердил, что работа над этим идёт активно. Белоруссия и Венгрия выразили готовность принять саммит. Швейцария пообещала предоставить Путину иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом (МУС).

