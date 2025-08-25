Трамп: Визит Путина на Аляску свидетельствует о настрое на урегулирование

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьёзным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта. — Прим. Life.ru). Для него было непросто прибыть на Аляску», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.