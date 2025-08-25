Трамп заявил, что хочет дальше сокращать ядерные вооружения вместе с РФ и КНР

В ходе того же общения с журналистами американский лидер раскрыл другие планы. В частности, заявил, что рассчитывает однажды встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако конкретики по данному вопросу президент США так и не дал. В частности, не уточнил, при каких обстоятельствах могут состояться подобные переговоры.