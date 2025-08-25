Трамп заявил, что хочет дальше сокращать ядерные вооружения вместе с РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен и дальше сокращать ядерные вооружения совместно с Россией, а также подключить к процессу Китай. Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами.
С представителями различных СМИ президент США пообщался в понедельник, 25 августа. Тогда он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные обсуждения. В том числе, о сокращении числа ядерных боеголовок.
«Мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим о сокращении ядерного оружия. Мы привлечем к этому Китай. У нас больше всего ядерного вооружения, Россия — вторая по количеству, Китай — третий», — сказал Трамп.
В ходе того же общения с журналистами американский лидер раскрыл другие планы. В частности, заявил, что рассчитывает однажды встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако конкретики по данному вопросу президент США так и не дал. В частности, не уточнил, при каких обстоятельствах могут состояться подобные переговоры.