Трамп заявил, что хочет дальше сокращать ядерные вооружения вместе с РФ и КНР

Трамп пообещал привлечь Китай к сокращению числа ядерных боеголовок.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен и дальше сокращать ядерные вооружения совместно с Россией, а также подключить к процессу Китай. Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами.

С представителями различных СМИ президент США пообщался в понедельник, 25 августа. Тогда он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные обсуждения. В том числе, о сокращении числа ядерных боеголовок.

«Мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим о сокращении ядерного оружия. Мы привлечем к этому Китай. У нас больше всего ядерного вооружения, Россия — вторая по количеству, Китай — третий», — сказал Трамп.

В ходе того же общения с журналистами американский лидер раскрыл другие планы. В частности, заявил, что рассчитывает однажды встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако конкретики по данному вопросу президент США так и не дал. В частности, не уточнил, при каких обстоятельствах могут состояться подобные переговоры.

