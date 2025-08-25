Spiegel узнал о возможном выдвижении фон дер Ляйен на пост президента ФРГ

В числе возможных кандидатов также председатель Бундестага Юлия Клёкнер, министр по делам семьи Карин Прин и председатель Баварского ландтага (парламента Свободной земли Бавария) Ильзе Айгнер.
Издание напоминает, что Мерц не исключал возможность, что на пост президента ФРГ будет избрана женщина. Отвечая 24 августа на соответствующий вопрос на дне открытых дверей правительства Германии, он сказал: «Было бы хорошо».
Федерального президента Германии выбирает Федеральное собрание сроком на пять лет с возможностью переизбраться один раз. В Федеральное собрание входят все члены бундестага и столько же делегатов от ландтагов.
Урсулу фон дер Ляйен с 2019 года возглавляет Еврокомиссию, в июле прошлого года ее переизбрали на второй пятилетний срок, то есть до 2029-го. Spiegel отмечает, что в случае участия в выборах президента в 2027 году фон дер Ляйен потеряет более половины своего срока полномочий во главе ЕК, а Германия — «важнейшую позицию власти в Брюсселе».
С другой стороны, в случае избрания президентом ФРГ эта должность для 79-летней к тому моменту фон дер Ляйен станет венцом карьеры, к тому же она станет первой женщиной на этом посту, пишет газета. В прошлом фон дер Ляйен становилась первой женщиной — министром обороны Германии, а затем первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию.
В ЕК информацию о ее возможном назначении на пост президента Германии прокомментировали Bild так: «Урсула фон дер Ляйен полностью сосредоточена на своих задачах в качестве председателя комиссии и не может занимать другие должности».
Мерц может выдвинуть кандидатуру на пост президента от блока Христианско-демократического союза/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).
Сейчас президентом Германии является 69-летний Франк-Вальтер Штайнмайер (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ).