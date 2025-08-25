Ричмонд
«Путину не нравится Зеленский»: Трамп объяснил срыв личной встречи

Президент США Дональд Трамп объяснил отсутствие прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским их взаимной личной неприязнью.

Президент США Дональд Трамп объяснил отсутствие прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским их взаимной личной неприязнью. Такое мнение он высказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, президент России не стремится к встрече с Зеленским, Трамп был предельно прямолинеен: «Потому что тот ему не нравится». Позже он добавил: «На самом деле, они друг другу не нравятся».

В ходе своего общения с прессой Трамп в очередной раз заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он остался президентом. «Если бы у нас был настоящий президент, а не тот, кто занял этот пост в результате фальсификаций на выборах, этой войны не было бы», — сказал он, имея в виду Джо Байдена.

В подтверждение своих слов Трамп сослался на недавнюю встречу с Владимиром Путиным на Аляске. «На самом деле, Путин заявил, что если бы Трамп был президентом, этого бы не произошло», — подчеркнул он.

Напомним, на совместной пресс-конференции после саммита 15 августа Владимир Путин действительно подтвердил эту позицию. Переговоры Трампа и Путина на военной базе в Анкоридже продолжались около трех часов и были посвящены, в первую очередь, урегулированию украинского конфликта.

