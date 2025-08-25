Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном в будущем

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.