Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном в будущем

«Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном. — Прим. Life.ru). На самом деле, я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.
