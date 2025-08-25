В России накрыли «прачечную», отмывавшую миллиарды для мошенников

Полиция в Башкирии накрыла крупную преступную группировку, которая создала настоящий конвейер по отмыванию денег для теневого онлайн-бизнеса. Главными клиентами этой «прачечной» были телефонные мошенники, нелегальные онлайн-казино и криптообменники, сообщает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, схема, организованная братьями Азаматом и Арсланом Куватовыми, работала круглосуточно. Они арендовали несколько офисов в центре Уфы и через объявления нанимали так называемых «дропперов» — людей, которые за небольшую плату предоставляли свои банковские карты для финансовых операций.
Через сотни таких подставных карт группировка, состоявшая из 20 человек, прогоняла огромные суммы. Только с начала этого года их оборот превысил 3 миллиарда рублей. За свои услуги преступники брали от 1,5% до 15% комиссии, заработав более 50 млн рублей.
В ходе 11 обысков силовики изъяли более 180 банковских карт, 120 мобильных телефонов, 300 сим-карт, а также 3 млн рублей наличными и криптовалюту на 15 млн.
Братья Куватовы отправлены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте платежных средств.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.