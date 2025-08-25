Трамп: Путин испытывает неприязнь к Зеленскому и не хочет с ним встречаться

Президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин испытывает антипатию к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и поэтому не хочет с ним встречаться.
На видео, которое опубликовало издание Clash Report в соцсети X*, Трамп ответил на вопрос репортера, почему Путин не стремится к встрече с Зеленским.
«Потому что тот ему не нравится», — сказал Трамп.
Он также добавил: «Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся».
Ранее в МИД Украины заявили, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы исключительно на встрече с президентом России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что после саммита России и США на Аляске, Путин в телефонном разговоре Трампом сообщил о готовности Москвы продолжить прямые российско-украинские переговоры, начавшиеся в Стамбуле.
