США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами, пишут СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает издание Independent.

Источник: © РИА Новости

«Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как “тактические чехлы для сидений”, могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов», — пишет издание.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 миллиона долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.

