Трамп: Россию могут ждать «последствия», если Путин не встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россию могут ждать «последствия» в случае, если президент России Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским.
Трамп не уточнил, какие действия он считает возможными для США, если встреча не состоится.
Путин и Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.
Читайте материал «Трамп заявил, что разговаривал с Путиным после 18 августа».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.