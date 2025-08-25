Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Россию могут ждать «последствия», если Путин не встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россию могут ждать «последствия» в случае, если президент России Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россию могут ждать «последствия» в случае, если президент России Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским.

Трамп не уточнил, какие действия он считает возможными для США, если встреча не состоится.

Путин и Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.

Читайте материал «Трамп заявил, что разговаривал с Путиным после 18 августа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше